نتائج انتخابات موريتانيا تظهر تقدم الغزواني

المصدر: نواكشوط-وكالات

أظهرت النتائج الجزئية لنتائج الانتخابات الموريتانية والتي جرت أمس تقدم المرشح الجنرال السابق محمد ولد شيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني، في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 30%، وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أمس، على موقعها الإلكتروني: «بعد انقضاء نصف النهار من سير عمليات الإقبال وصلت نسبة المشاركة 30% في ظل جو من الانضباط طبع سير عملية التصويت».

كما أكدت اللجنة عزمها إصدار النتائج الأولية لما تمّ فرزه من صناديق الاقتراع كل ساعتين، بعد إغلاق المكاتب

وكان رئيس اللجنة استقبل، أول من أمس، 3 وفود لمراقبة الانتخابات، حيث استقبل بعثة من الاتحاد الإفريقي، وهيئة الانتخابات العربية، ووفداً من دولة التوغو، فيما تشارك بعثات دولية أخرى في مراقبة الانتخابات التي من المنتظر أن يدلي فيها 1.5 مليون موريتاني بأصواتهم لاختيار رئيس جديد يحكم البلاد خمس سنوات مقبلة.

وأدلى الرئيس المنتهية ولايته الذي لم يترشّح للانتخابات محمد ولد عبد العزيز بصوته رفقة حرمه، في مركز انتخابي في العاصمة نواكشوط.

ويتنافس في الانتخابات الموريتانية 6 مرشحين، ويعتقد مراقبون أن حسمها في هذه الجولة لصالح مرشّح النظام الحالي وزير الدفاع السابق محمد الغزواني متوقّع، وعقد المرشحون الأربعة بيرام الداه اعبيدي ومحمد ولد مولود وكان حميدو بابا وسيدي محمّد ولد ببكر، السبت، مؤتمراً صحافياً عبّروا خلاله عن مخاوفهم من خروقات كبيرة قد تشكّل خطراً على شفافية العملية الانتخابية.

وردّت اللجنة المستقلة للانتخابات على بعض الإشكالات في عملية التصويت، مؤكّدة الضمانات الإجرائية التي سبق أن قدّمها رئيسها في وقت سابق من يونيو الجاري.