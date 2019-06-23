إفشال محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا-وكالات

أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا شمالي البلاد، الليلة الماضية.

وقال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن مجموعة من العناصر المسلحة غير المعروفة حاولت الاستيلاء على المقر الرئيسي لحكومة إقليم أمهرا شمالي البلاد.

وأضاف أن هذه المجموعة المسلحة حاصرت مقر الحكومة وحاولت الاستيلاء عليه خلال مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وتابع أن الحكومة الفيدرالية والجيش تدخلا على الفور، وحاصرا هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها حتى الآن. وأكد طلاهون أن الجيش والحكومة الفيدرالية يسيطران على الموقف تماماً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.