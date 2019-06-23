المتظاهرون في هونغ كونغ ينهون حصارهم لمقر الشرطة

المصدر: هونغ كونغ-د.ب.أ

تفرق الآلاف من المتظاهرين، الذين كانوا قد أحاطوا بمقر شرطة هونغ كونغ، بشكل سلمي، بعدما سدوا كل المداخل إلى المبنى لمدة 15 ساعة في إطار احتجاجات جارية بشأن مشروع قانون مثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين تدعمه الصين.

وبدأ المتظاهرون التجمع عند مجمع الشرطة في مقاطعة وان تشاي أول من أمس بعد الانتقال من المبنى الحكومي المركزي القريب، الذي أغلقته الرئيسة التنفيذية للبلاد كاري لام كإجراء احترازي وسط تهديدات من المتظاهرين. ويطالب المتظاهرون بإلغاء مشروع القانون وأن يتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة للمتظاهرين الذين اشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي.