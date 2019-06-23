7 قتلى بانهيار مبنى في كمبوديا

المصدر: فنومبينه-رويترز

أكد مسؤول أن سبعة أشخاص قتلوا في انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا في وقت مبكر أمس وأن عناصر الإنقاذ يحاولون الوصول إلى عشرات العمال الذين يخشى أن يكونوا دفنوا تحت جبل من الحديد الملتوي والركام.

وأصيب 22 شخصاً آخرون في انهيار المبنى ذي الملكية الصينية والمكون من سبعة طوابق بمدينة سيهانوكفيل الساحلية الواقعة غربي العاصمة فنومبينه. وقال أور ساروين الناطق باسم إقليم بريه سيهانوك إن أكثر من 30 شخصاً ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض. ومضى قائلاً «انهار الهيكل الحديدي رأساً على عقب ولا قدرة لنا على تحريكه». وأضاف «لا يمكننا سوى الانتظار والاستماع لأي إشارات على وجود حياة».