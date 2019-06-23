خطة ترامب للسلام تعتمد مشروعات بـ 50 مليار دولار

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤولون أمريكيون ووثائق راجعتها «رويترز»، إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار، تدعو إلى إقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت الوثائق إلى أنّ الخطة تشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، فيما سيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصادياً على مدى عشر سنوات، في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وتقترح الخطة نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني.