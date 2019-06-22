بالفيديو.. لكمة من الرئيس المكسيكي على وجه رئيس السلفادور

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى رئيس السلفادور الجديد فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة، أمس الخميس ضربة على وجهه من نظيره المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور.

ووقع الحادث بحسب "روسيا اليوم" في مدينة تاباتشولا المكسيكية قرب الحدود مع غواتيمالا، حيث التقى الرئيسان لتوقيع اتفاق زراعي بين البلدين.

وبعد المراسم قام الرئيسان بزراعة الأشجار ووثقت الكاميرات كيف أسرع الرئيس المكسيكي بمد يده ليشبكها بيد نظيره السالفادوري لالتقاط الصور التذكارية، لكنه ضرب بذلك أبو كيلة على وجه عن غير قصد.