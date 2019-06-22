مقتل 3 أشخاص على الأقل في حريق بمبنى سكني في باريس

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق نشب بمبنى سكني شرق باريس.

وقالت قناة "فرانس انفو" التلفزيونية ووسائل إعلام فرنسية أخرى أن شخصا واحدا تعرض لإصابات خطيرة، فيما تعرض 30 آخرون لإصابات طفيفة.

وأكدت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حريقا ضخما نشب في المنطقة الإدارية الـ11 لباريس، مشيرة إلى أنه تم نشر حوالي 200 رجل إطفاء.

وبدأ الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم في سلالم المبنى السكني، طبقا لما ذكرته قناة "فرانس انفو"، مضيفة أنه لم يتضح بعد سبب الحريق.

وكان عشرة أشخاص قد لقوا حتفهم في حريق نشب في مبنى سكني في فبراير الماضي.