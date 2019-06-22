بيونغ يانغ تشيد بعلاقاتها مع بكين

المصدر: بكين ـ أ.ف.ب

أشادت كوريا الشمالية، بعلاقاتها مع حليفتها التاريخية الصين التي اختتم رئيسها شي جينبينغ أمس، زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين وارتدت طابعاً رمزياً، بينما وصلت محادثات كل من الدولتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طريق مسدود.

وقال الزعيم الكوري الشمالي لضيفه، إن زيارته كانت فرصة لإظهار ثبات وقوة الصداقة بين كوريا الشمالية والصين للعالم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وأضافت الوكالة، إنه في وقت تجري تغييرات خطيرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية، وافق كيم وشي على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية الوثيقة والدفع بمصالحهما المشتركة قدماً.

من جهته قال شي لكيم، إنه يثمن بشكل إيجابي جهود الشمال، وفق التلفزيون الصيني. واصطف عشرات آلاف المواطنين في بيونغ يانغ على جوانب الطرق ترحيباً بشي. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية إنهم يعبرون عن «مشاعرهم الودية» للمواطنين الصينيين الذين يشاركونهم الأفراح والأحزان.