وقف وزير بريطاني عن العمل بعد تعديه على ناشطة بيئية

المصدر: لندن ـ د.ب.أ

قامت الحكومة البريطانية، بوقف وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارك فيلد، عن ممارسة مهام عمله بعدما دفع ناشطة بيئية بقوة وأمسك برقبتها، وأبعدها عن مأدبة غداء في إطار فعالية بمدينة لندن.

وطالب ساسة المعارضة بعزل فيلد بعدما أظهرته لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجذب المرأة، وهي واحدة من 40 من نشطاء البيئة قاطعوا كلمة وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند. وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس لقناة «أي تي في»، إنّ تصرفات فيلد كانت قاسية للغاية لدرجة لا يمكن معها الدفاع عنها، وتعهد بإجراء تحقيق.