إيران: تجنبنا ضرب طائرة أمريكية تحمل 35 شخصاً

قال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أميركية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها".

وزعم قائد عسكري إيراني أن قواته أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة، مضيفا "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات".

وأوضح الجنرال أمير علي حاجي زاده "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".