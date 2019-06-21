شركات طيران تغير مسارها لتجنب مضيق هرمز

المصدر: د ب ا

غيرت شركات طيران مسارها لتتجنب التحليق فوق مضيق هرمز.

وعلقت الخطوط الجوية الهولندية "كيه إل إم" اليوم الجمعة، الطيران فوق مضيق هرمز بعدما أسقطت القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في المنطقة.

وقالت شركة الطيران لدى الإعلان عن سياستها المؤقتة "الأمن هو أولويتنا الأولى".

كما حظرت إدارة الطيران الأمريكية الاتحادية تحليق الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة فوق بعض الأجواء التي تسيطر عليها إيران، مشيرة إلى ازدياد الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية.

وذكرت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" أنها حولت مسارات الطيران فوق الشرق الأوسط لتجنب مضيق هرمز وخليج عمان، وهي المنطقة التي شهدت تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران.

وقالت شركة الخطوط الجوية في بيان إن التغيير سيؤثر على رحلات الطيران بين لندن وأستراليا وله تأثير بسيط على توقيت الرحلات.

وتأججت التوترات القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران عقب اعلان الاخيرة عن اسقاط طائرة مسيرة أمريكية دخلت مجالها الجوي أمس الخميس.

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها اسقطت الطائرة في المجال الجوي الدولي.