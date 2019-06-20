هانت وجونسون المرشحان الأخيران لخلافة ماي

المصدر: د ب ا

قال حزب المحافظين البريطاني إن وزير الخارجية جيريمي هانت وبوريس جونسون هما المرشحان الأوفر حظا والمتنافسان الأخيران في السباق على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد تصويت من المشرعين المحافظين.

فقد فاز هانت اليوم الخميس خلال جولة خامسة وأخيرة من التصويت على الترشح للمنصب ضد مايكل جوف وزير البيئة البريطاني.

حصل هانت في الجولة الخامسة والأخيرة من التصويت والذي جرى بين أعضاء كتلة حزب المحافظين اليوم الخميس على 77 صوتا مقابل حصول مايكل جوف على 75 صوتا.

ويعتبر جونسون المرشح الأوفر حظا لأنه حصل مجددا على 160 صوتا من أصوات الحزب سابقا بذلك بقية المرشحين.

من المقرر أن يدخل كل من جونسون وهانت الآن جولة إعادة نهائية يقول فيها أعضاء الحزب كلمتهم الأخيرة.

ويتقرر مع نهاية الشهر المقبل يوليو من هو رئيس الحزب الجديد ومن ثم رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا.

وسوف يقدم المرشحان نفسيهما إلى مؤتمرات الحزب الإقليمية في 15 لقاء.

ويعتبر جونسون محبوبا من قواعد الحزب بصورة طاغية.