واشنطن: إيران أسقطت الطائرة المسيّرة الأمريكية فوق مضيق هرمز

المصدر: وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت، وفقًا لقيادة الأركان الأمريكية، "في المجال الجوي الدولي".

وقال البنتاغون في بيان إن "الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة".

وكانت إيران أعلنت قبل وقت قصير، أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية مُسيرة في إقليم هرمزجان التي تطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد، فيما نفت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت وكالة "إيرنا" الحكومية، ووكالة "سباه نيوز" الذراع الإعلامي لميليشيات الحرس الثوري، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك جنوبا.