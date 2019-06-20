الجيش الأمريكي ينفي المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية فوق إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

زعمت إيران أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة (دون طيار) في إقليم هرمزجان التي تطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد، فيما نفت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت وكالة "إيرنا" الحكومية، ووكالة "سباه نيوز" الذراع الإعلامي لميليشيات الحرس الثوري، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك جنوبا.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية، ادعت الوكالة الإيرانية أن الطائرة المُسيرة المُسقطة كانت من نوع "آر كيو 4 غلوبال هوك"، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.

إلا أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، قال لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية.

وتأتي الحادثة المزعومة، في خضم توتر بين إيران والولايات المتحدة.

والأربعاء صعد الجيش الأميركي اتهاماته لإيران، بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 يونيو.

وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية الخميس الماضي لهجومين، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات تخريبية"، في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية الإماراتية.

ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران أيضا التي نفت كذلك أي مسؤولية.