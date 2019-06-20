كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لقمة قبل زيارة ترامب

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قال لي دو-هون الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لدى كوريا الشمالية، أمس، إن على كوريا الشمالية عقد قمة ثانية مع كوريا الجنوبية قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى سول خلال الأيام المقبلة.

وقال لي في تصريحات خلال منتدى لمركز أتلانتيك كاونسيل للأبحاث في واشنطن «أدعو كوريا الشمالية للاستجابة لدعوة الرئيس مون (جيه-إن) بشأن عقد قمة بين الكوريتين، إذا كان ذلك ممكناً، قبل زيارة الرئيس ترامب لكوريا الأسبوع المقبل». وتحدث الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون أمام نفس المنتدى في سياق منفصل. وقال إن واشنطن وبيونغيانغ تتفهمان الحاجة إلى المرونة فيما يتعلق بإجراء المزيد من المحادثات النووية.