بوريس جونسون يعتذر عن تصريحات عنصرية

المصدر: لندن - وكالات

اعتذر بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، ووزير الخارجية السابق، عن كلام عنصري قاله بحق المسلمات اللواتي يرتدين النقاب في بلاده.

اعتذار جونسون، جاء خلال مشاركته في برنامج حواري متلفز، شارك فيه مرشحون آخرون منافسون له، وإمام أحد مساجد لندن، حيث تم تذكيره بتصريحات عنصرية سابقة كان قد شبه فيها المنقبات من النساء بصندوق البريد. ورداً على ذلك، ذكر جونسون أن التعبيرات التي اقتبست من المقالات التي كتبها خلال آخر 30 عاماً عمل فيها بالصحافة، تم تضخيمها، وقال «بالتأكيد أنا متأسف لما أحدثته هذه الكلمات من ألم وإيذاء».