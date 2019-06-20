إغلاق مدرج في مطار سنغافورة بسبب «درون»

المصدر: سنغافورة - أ.ف.ب

أغلق مطار سنغافورة الرئيسي في شكل مؤقت مدرجاً بعد اكتشاف تحليق طائرات مسيّرة (درون) في المنطقة، ما تسبب في تأجيل عشرات الرحلات، على ما أعلنت السلطات أمس. وهو آخر حادث من نوعه تربك فيه طائرة دون طيار حركة الطيران في مطار رئيسي بعد أن علق آلاف الركاب في مطار غاتويك البريطاني العام الفائت بعد مشاهدة طائرات مسيّرة في محيطه.

وأغلق مطار شانغي، أحد أكثر مطارات آسيا ازدحاماً، واحداً من مدرجيه لفترة قصيرة من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء بعد مشاهدة طائرات مسيّرة، حسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة.

وقالت الهيئة إنّ 37 طائرة مغادرة تم تأخير إقلاعها في مقابل تحويل طائرة آتية إلى ماليزيا المجاورة. وأطلقت السلطات المعنية تحقيقاً في الأمر. وذكرت صحيفة «سترايتس تايمز» أنّه من غير القانوني تحليق الطائرات المسيّرة في نطاق مسافة تصل إلى 5 كيلومترات حول أي مطار في سنغافورة دون ترخيص.