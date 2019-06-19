روسيا: نتعرض لهجمات إلكترونية أمريكية مستمرة منذ سنين

المصدر: ا ف ب

أعلن الكرملين الثلاثاء أنّ موسكو تتعرض لهجمات الكترونية أمريكية "منذ سنين"، وذلك تعليقا على مقال في صحيفة نيويورك تايمز ذكر أنّ واشنطن تعمل على تكثيف الهجمات الإلكترونية على روسيا بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف "نحن - وأنا اتحدث عن العديد من منظماتنا الإعلامية والمالية والمؤسسات الحكومية والبنى التحتية الأساسية - تعرضنا لهجمات لسنين".

وتابع أنّ الهجمات الالكترونية "جاءت من عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة".

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اقترح على واشنطن عدة مرات وعلى نظيره الأمريكي العمل سويا في مجال الأمن المعلوماتي. زملاؤنا الامريكيون رفضوا هذه الاقتراحات".

وأفادت الصحيفة السبت أن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.