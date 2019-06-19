مساعدات أمريكية للجيش الأوكراني بـ 250 مليون دولار

المصدر: واشنطن، برلين - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أمس، أنها تعتزم تقديم مساعدات بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا لدعم جيشها. ونقلت وكالة أنباء بلومبيرغ عن البيان قوله إن هذه المساعدات ستوجه إلى «التدريب الإضافي والمعدات والجهود الاستشارية»، وبها سيرتفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى 1.5 مليار دولار منذ عام 2014. وأضاف البيان أن المساعدات تستهدف تعزيز قدرة أوكرانيا على «الدفاع عن سلامة أراضيها».

في غضون ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن العقوبات الغربية على روسيا لن ترفع حتى تسترد أوكرانيا سيادتها على أراضيها. وقالت ميركل إنها ناقشت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور ألمانيا، اتفاق مينسك للسلام، مضيفة: «طالما لا يوجد تقدم في هذا الأمر لا يمكن رفع العقوبات.. والعقوبات المتعلقة بشبه جزيرة القرم يمكن أن ترفع فقط في حال عودتها لأوكرانيا».