المصدر: أبوظبي ــ وام

ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في تقرير لها حول العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوستاريكا بمناسبة الزيارة التي يقوم بها حالياً معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة إلى العاصمة سان خوسيه - أن حجم التبادل التجاري «غير النفطي» بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا ازداد ليصل إلى 26.3 مليون دولار أمريكي في 2018 مقارنة مع 19.8 مليون دولار خلال 2017، بنسبة نمو بلغت 33%، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الدولة إلى كوستاريكا في 2017 نحو 2.2 مليون دولار، بينما بلغت واردات الدولة 16.4 مليون دولار، وقيمة إعادة التصدير حوالي 1.2 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن صادرات الدولة إلى كوستاريكا قفزت خلال العام 2018 إلى 5.3 ملايين دولار بنسبة زيادة وصلت إلى 141 %.