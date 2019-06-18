غواتيمالا تتجه إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

المصدر: غواتيمالا - وكالات

تتجه انتخابات الرئاسة في غواتيمالا إلى جولة ثانية بعدما أظهرت نتائج أولية، أمس، تقدم المرشحة ساندرا توريس بنسبة بعيدة عن الأغلبية اللازمة لحسم فوزها بالمنصب.

وبإحصاء أصوات 42% من مراكز الاقتراع، أعلنت اللجنة الانتخابية أن توريس، السيدة الأولى السابقة، حصلت على 24.18% من الأصوات في حين حصل المرشح المحافظ أليغاندرو إدواردو جياماتي على 15%.

ومن المقرر أن تنعقد الجولة الثانية للسباق الانتخابي يوم 11 أغسطس المقبل. وتوريس مرشحة حزب الأمل من أجل الوحدة الوطنية (يون.إن.إي) تخوض السباق لخلافة الرئيس جيمي موراليس وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ينتمي للمحافظين، خيمت على عهدته اتهامات فساد وجهها محققون مدعومون من الأمم المتحدة.