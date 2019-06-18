عشرات القتلى بهجوم انتحاري في نيجيريا

المصدر: أبوجا - وكالات

قتل 30 شخصاً في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة «بوكو حرام» الإرهابية شمال شرق نيجيريا الليلة قبل الماضية. وفجّر الانتحاريون الثلاثة أنفسهم خارج صالة حيث كان مشجعو كرة قدم يشاهدون مباراة على التلفزيون، في بلدة كوندوغا الواقعة على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال مدير العمليات في وكالة إدارة الطوارئ بنيجيريا عثمان كاشالا إن «حصيلة القتلى من جرّاء هجوم بوكوحرام بلغت 30»، مضيفاً: «لدينا أكثر من 40 جريحاً».

وأوضح كاشالا أن «عدم وجود البنية التحتية الصحية المناسبة للتعاطي مع هذا النوع من الطوارئ والوقت الذي تطلبه الحصول على تصريح أمني لزيارة موقع العملية ساهما في هذه الحصيلة الكبيرة».

وفجّر الانتحاريان الآخران اللذان كانا وسط حشد عند كشك قريب لبيع الشاي، نفسيهما. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء، لكنه يحمل بصمات بوكوحرام التي تشن حملة في شمال شرق نيجيريا.

ووقع آخر هجوم انتحاري في أبريل الماضي عندما فجّرت انتحاريتان نفسيهما خارج بلدة مونغونو، ما أسفر عن مقتل جندي وحارس وإصابة جندي آخر بجروح. ولطالما استهدف انتحاريون من فصيل من بوكوحرام مؤيد للزعيم المحلي أبوبكر شيكاو بلدة كوندوغا.