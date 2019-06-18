تونس ترحل مهاجرين عالقين إلى بلدانهم الأسبوع الجاري

المصدر: تونس - وكالات

قال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر التونسية، إن عملية ترحيل المهاجرين الـ75 العالقين في البحر منذ أكثر من أسبوعين ستبدأ خلال الأسبوع الجاري. ومن بين هؤلاء المهاجرين 64 من بنغلاديش، نصفهم من القصّر.

وقال المنجي سليم رئيس المنظمة بولاية مدنين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المتوقع أن يعود المهاجرون البنغاليون إلى بلادهم الخميس المقبل. وأوضح سليم أن «منظمة الهجرة الدولية ستتولى مهمة ترحيل المهاجرين بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية والمهاجرين وسفير بنغلاديش بطرابلس. وقد قامت بحجز العودة للبنغاليين يوم الخميس المقبل».

وباقي المهاجرين هم تسعة مصريين ومغربي وسوداني. وبحسب سليم فإن هؤلاء أعلنوا رغبتهم في العودة طوعاً إلى بلدانهم وسيغادرون جميعاً في نفس اليوم.