تحول تاريخي.. الفاتيكان يبحث ترسيم قساوسة متزوّجين

المصدر: الفاتيكان - وكالات

أزاح الفاتيكان، أمس، الستار عن وثيقة ستعرض على اجتماع للقساوسة في أكتوبر المقبل للتقرير بشأنها، تدعو إلى ترسيم قساوسة متزوجين في مناطق نائية في الأمازون، وذلك في تحول تاريخي يقول البعض إنه قد يمهد الطريق أمام الاستعانة بهم في مناطق أخرى يندر فيها رجال الدين.

كما تدعو التوصية التي تضمنتها ورقة عمل أعدها الفاتيكان للعرض على اجتماع للأساقفة من الأمازون مقرر عقده في أكتوبر إلى نوع من «الترسيم الرسمي» لنساء في المنطقة، ولكن دون الخوض في تفاصيل. وهذه هي أول إشارة مباشرة في وثيقة للفاتيكان إلى إمكانية ترسيم متزوجين قساوسة، وإن كان بشكل محدود ومنح دور ديني أكبر للنساء في إحدى مناطق العالم.