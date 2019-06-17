أول أجنبي يفوز برئاسة بلدية ألمانية يمنح زوجته 5 متاجر

المصدر: أ ف ب

أصبح رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روهي مادسن الأحد أول رئيس بلدية غير ألماني لمدينة كبرى في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات مدينة روستوك.

وحصل مادسن المستقل على نحو 57 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات البلدية في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، مقابل 43 بالمئة نالها منافسه ستيفن بوكهان مرشّح حزب دي لينكي اليساري.

ومادسن المولود في كوبنهاغن والبالغ 46 عاما يقيم في ألمانيا منذ العام 1992، وقد استقر قبل عقدين في مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، لكنّه لم يحصل على الجنسية الألمانية.

وقد ترأس على مدى ست سنوات غرفة التجارة المحلية ووعد خلال حملته الانتخابية بانتهاج "الواقعية" السياسية وبالتشدد في حماية البيئة.

وكان مادسن قد تعهّد بتسليم إدارة خمسة متاجر أثاث يملكها لزوجته إذا ما انتُخب رئيسا للبلدية.