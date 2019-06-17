مناطق واسعة في أمريكا اللاتينية بلا كهرباء

المصدر: عواصم-وكالات

أفادت تقارير إعلامية وشركات للطاقة، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكا اللاتينية.

وذكرت شركة «يو.تي.إي»، في أوروغواي، أن عطلاً وقع في الشبكة الأرجنتينية، وتسبب في انقطاع التيار عن البلاد بكاملها.

وأكدت شركة الطاقة الأرجنتينية «إديسور»، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن الأرجنتين وأوروغواي بالكامل تضررتا من الانقطاع.

وقالت شاهدة عيان، إن موجة من الطقس البارد كانت تضرب جنوب بوينس آيرس، عندما حدث الانقطاع. وتابعت أن إشارات المرور لا تعمل، كما لم يكن من الممكن تزويد السيارات بالوقود، مضيفة «الأمر شديد الغرابة، فلم يحدث على هذا النطاق الواسع من قبل».

وأفادت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، بأن أجزاء من البرازيل وتشيلي تضررت أيضاً من الانقطاعات، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن انقطاعات حدثت أيضاً في باراغواي.

وأعلنت «يو.تي.إي» لاحقاً، استعادة الخدمة في مناطق بالمدن الساحلية، وأن العمل مستمر لإعادة التيار لجميع المناطق.