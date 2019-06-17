إعلان تركي يؤجّج التوتر مع الولايات المتحدة

المصدر: أنقرة-وكالات

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتيرة التحدي مع واشنطن، بإعلانه عن موعد بدء وصول الصواريخ الدفاعية الروسية «إس 400» إلى أنقرة.

ونقلت قناة «إن.تي.في» التلفزيونية أمس، عن أردوغان قوله، إنه يتوقع بدء وصول منظومة «إس-400» الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من الشهر المقبل. ومن المقرر أن يؤجج هذا التطور التوتر مع الولايات المتحدة شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي(الناتو).

ونسبت القناة إلى أردوغان قوله للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان «بحثنا موضوع إس-400 مع روسيا. قضية إس-400 محسومة بالفعل... أعتقد أن المنظومة ستبدأ في الوصول في النصف الأول من يوليو».