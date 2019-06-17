مقتل 34 قروياً بهجوم مسلح في نيجيريا

المصدر: أبوجا-أ.ف.ب

أعلنت الشرطة النيجيرية، أن مسلحين كانوا يتنقلون على دراجات نارية، قتلوا 34 شخصاً على الأقل في ولاية زامفارا شمالي البلاد، حيث تدخل عصابات إجرامية الرعب في قلوب سكان القرى النائية.

وقال الناطق باسم شرطة الولاية، محمد شيهو، في بيان، إن العصابات المسلحة هاجمت قريتي تونغار كافاو وغيدان واوا، في منطقة شينكافي، وقتلت 34 شخصاً. وعاد الهدوء في وقت لاحق. ويسود الاعتقاد أن قطاع الطرق فتحوا النار على المزارعين في الحقول، ولاحقوا الذين حاولوا الفرار.

وتتعرض المجموعات الريفية في ولاية زامفارا، منذ سنوات، للترهيب على أيدي عصابات إجرامية، تهاجم القرى وتسرق الماشية، وتختطف الناس للحصول على فديات، وتحرق المنازل بعد نهب الاحتياطات الغذائية.