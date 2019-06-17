ألمانيا تواجه موجة جديدة من اللاجئين

المصدر: برلين-وكالات

واصل اللاجئون التدفق بكثافة على ألمانيا، خلال العام الجاري، حيث باتت البلاد تسجل يومياً 500 لاجئ منحدرين من دول أفريقية، إضافة إلى سوريا والعراق.

وأرجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الألمانية، هذا التدفق، إلى عودة طريق البلقان إلى نشاطه، واستغلال اللاجئين له بشكل مكثف للوصول للأراضي الألمانية، بحسب ما ذكرته شبكة «آر بي» الإخبارية الألمانية الخاصة.

وذكر المكتب أن السلطات سجلت 56 ألف لاجئ جديد، منذ يناير الماضي، حيث أتى معظم هؤلاء اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وغيرها من الدول الأفريقية. وسلك ثلثا هؤلاء اللاجئين طريق البلقان الذي يبدأ من تركيا مروراً ببلغاريا وصولاً إلى ألمانيا.

وإذا استمرت أعداد اللاجئين بنفس المعدل الحالي، فإن ألمانيا ستسجل 180 ألف لاجئ بحلول نهاية العام الجاري، وهو نفس عدد اللاجئين الذين دخلوا البلاد في 2018، وفق التقرير ذاته.