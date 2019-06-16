عطل كبير يحرم الأرجنتين والأوروغواي من الكهرباء

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركات توزيع الكهرباء في الأرجنتين والأوروغواي في تغريدات أن عطلا كبيرا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح الأحد في البلدين.

وقالت شركة "ايديسور ارجنتينا" إن "عطلا كبيرا في نظام الربط الكهربائي يحرم كل الأرجنتين وكل الأوروغواي من الكهرباء".

وأوضحت "يجرى التحقيق في أسباب ذلك ولم يتم تحديده بعد"، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق "بضع ساعات" لاستعادة الكهرباء في شكل كامل.

وترتبط الارجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة والاوروغواي البالغ سكانها 3,4 مليون نسمة بشبكة كهرباء واحدة مستمدة من سد سالتو غراندي المملوك للدولتين الواقع على بعد 450 كلم شمال العاصمة الارجنتينية بوينوس ايرس.

ومع حلول منتصف النهار، خلت شوارع بوينوس ايرس من المارة في شكل كبير فيما فتحت بعض المتاجر أبوابها اعتمادا على المولدات الكهربائية، أما مونتيفيديو عاصمة الاوروغواي فكانت تقريبا بالكامل بلا كهرباء باستثناء بعض إشارات المرور.

وأكّدت شركتان لتوزيع الكهرباء في الارجنتين أن الخدمة مقطوعة في ارجاء البلاد دون أن يقدما أسبابا وراء الحادث غير المسبوق.

وفي الأوروغواي، أوضحت شركة "يو تي اي" في الأوروغواي أن "خللا سجل في الشبكة الأرجنتينية عند الساعة 07,06 (10,06 ت غ) وطال النظام المترابط" في الاوروغواي.

وأضافت أن ذلك "حرم كل الأراضي الوطنية وأقاليم عدة في البلد المجاور من الكهرباء".

وبعد أكثر من ساعة من الانقطاع الكامل للكهرباء، قالت الشركة إن الخدمة يتم استعادتها "من الصفر".

وتابعت أنّ "بعض المدن الساحلية استعادت الخدمة بالفعل والعمل متواصل نحو الاستعادة الكاملة" للكهرباء.