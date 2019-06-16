ألبانيا تتهم إيران بالاستفزاز وتصعيد التوتر

المصدر: تيرنا - وكالات

دانت ألبانيا الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط من اليابان والنرويج في خليج عمان، الخميس الماضي.

وغرد رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، أمس، على «تويتر»، مندداً باستفزازات إيران التي تهدف إلى تصعيد التوتر بالمنطقة.

وقال راما: «تشكّل هذه الهجمات في خليج عُمان تهديداً خطيرا للسلم الدولي وأمن الطاقة».

وتابع: «تقف ألبانيا بقوة مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد ما يبدو أنه استفزاز مخطط من جانب إيران لتصعيد التوترات».

وعن تطورات ما بعد الهجوم على الناقلتين، غادرت ناقلة النفط النرويجية «فرونت ألتير» التي يملكها قبرصي من أصل نرويجي المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم في بحر عمان، على ما أفادت مصادر متطابقة، السبت. وأعلنت شركة «فرونتلاين ماناجمنت» المالكة للسفينة أن «زورق السحب أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة باكراً صباح أمس، وباتت فرونت ألتير خارج المياه الإيرانية، ويتم جرها بأمان».