البابا يدعو إلى مواجهة سريعة للتغيّر المناخي

المصدر: فاتيكان سيتي ـ د ب أ

قال البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في اجتماع، أمس، مع مديري شركات نفطية، إن العالم في حاجة إلى إجراء فوري في مواجهة التغير المناخي. وأضاف البابا: «أيها الأصدقاء الأعزاء، الوقت ينفد». وأضاف: «لا يمكننا تحمل رفاهية انتظار الآخرين لأن يتحركوا في هذا الصدد، أو منح الأولوية للمكاسب الاقتصادية على المدى القصير، أزمة المناخ تستدعي منا إجراءً حازماً فورياً، والكنيسة ملتزمة تماماً بأداء هذا الجزء».

والتقى قادة صناعة الطاقة، البابا فرنسيس في نهاية مؤتمر استمر يومين ونظمته الفاتيكان تحت اسم «التحول في الطاقة والاهتمام بوطننا المشترك». ولم تعلن الفاتيكان أسماء قادة الصناعة الذين شاركوا في الاجتماع. وتم اللقاء مع البابا الجمعة، وهو اليوم الذي بات مترادفاً مع احتجاجات «أيام الجمعة من أجل المستقبل» العالمية التي ينظمها الشباب.