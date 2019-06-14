بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية من سيئ إلى أسوأ

المصدر: Ⅶ موسكو - وكالات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نُشرت أمس، أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تسوء أكثر فأكثر، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.

وأعلن بوتين تقييمه المتشائم للعلاقات قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الشهر التي قد يجتمع خلالها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وظلت العلاقات بين البلدين متوترة بسبب جميع القضايا من سوريا إلى أوكرانيا، إلى جانب مزاعم بشأن تدخل روسيا في السياسة الأمريكية، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي نص نشره الكرملين، قال بوتين لتلفزيون «مير» إن العلاقات تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر.

وأضاف: «أرى أن الإدارة الحالية أقرّت عشرات القرارات بشأن فرض عقوبات على روسيا في الأعوام الأخيرة».

وكان ترامب أوضح للصحافيين، أول من أمس، أنه سيجتمع مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان. لكن الكرملين أعلن قبل ذلك بيوم أن فكرة الاجتماع «غير محسومة»، ولم تجرِ أي مناقشات بشأن التفاصيل بعد.