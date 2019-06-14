المؤبد لأمريكي أقر بقتل ‭3‬ مسلمين

المصدر: واشنطن - وكالات

حكمت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالمؤبد على رجل بعد أن أقر بالذنب في قتل ثلاثة شبان مسلمين في قضية جرت أحداثها في 2015 وأدانها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

وقبل كريج هيكس (50 عاماً) بالحكم بعد أن امتنع ممثلو الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل. وكان كريج أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع على مكان وقوف سيارات. واجتذب قتل الثلاثة، وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة، اهتماماً دولياً، وأثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.