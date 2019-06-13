ترامب يعلن أن بولندا ستشتري 30 مقاتلة «إف 35»

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن بولندا ستطلب شراء أكثر من 30 مقاتلة من طراز «إف-35»، بعدما أكد أن بلاده تفكّر في إرسال ألفي جندي إلى البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تصريحات ترامب عقب محادثات أجراها مع نظيره البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض الذي حلّقت فوقه طائرتان من طراز «إف-35» في خطوة استعراضية نادرة.

وقال ترامب بعد اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ربما تنشر 2000 جندي إضافي في بولندا في إطار شراكة عسكرية موسعة بين البلدين.

وأوضح أنه يمكن سحب هؤلاء الجنود من القوات المتمركزة بالفعل في ألمانيا أو موقع آخر، مضيفاً: «لن يتم نشر قوات إضافية في أوروبا».

وأضاف أنه في الوقت الذي تلتزم فيه بولندا بنسبة إنفاق 2 في المئة من ناتجها الإجمالي المحلي على الدفاع، فإن «ألمانيا لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وأكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن القوات. ورداً على سؤال بشأن إمكانية تسمية قاعدة في بولندا باسم «فورت ترامب»، قال الرئيس إن هذا يرجع إلى الحكومة البولندية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه «غير مهتم» بما يتردد عن تراجع الديمقراطية في بولندا. وأضاف: «إنهم لا يريدون التراجع، لن يتراجعوا».