طفلة هي الضحية السابعة لسفاح قبرص

المصدر: نيقوسيا - أ.ف.ب

بعد أسابيع من عمليات البحث، عثرت الشرطة القبرصية، أمس، في بحيرة قرب نيقوسيا على جثة طفلة قد تكون فلبينية، هي الضحية السابعة لمرتكب سلسلة جرائم قتل في قبرص.

واعترف نيكوس ميتاكساس (35 عاماً) الضابط في الجيش القبرصي الذي اعتقل في 18 أبريل، بقتل أربع فلبينيات بينهن أم وطفلتها، إضافة إلى رومانية وابنتها وامرأة قد تكون نيبالية، بحسب مصادر في الشرطة. ووصفت وسائل الإعلام القبرصية ما قام به بأنه «أول سلسلة جرائم» في تاريخ قبرص. وكان تم اعتقال ميتاكساس بعد أربعة أيام من عثور سائح صدفة على جثة امرأة تبين أنها فلبينية في الـ38 تدعى ماري روز تيبورسيو جنوب غرب نيقوسيا. ومذاك عثر على خمس جثث أخرى في المنطقة نفسها منها ثلاث في بحيرة.