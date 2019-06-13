الهند تجلي مئات الآلاف مع قرب وصول الإعصار «فايو»

المصدر: Ⅶ جوجارات - رويترز

أجلت الهند مئات الآلاف من الأشخاص ونقلتهم إلى ملاجئ على طول الساحل في ولاية جوجارات في غرب البلاد، أمس، مع اكتساب إعصار يتكون فوق بحر العرب قوة، حيث من المتوقع أن يضرب البر صباح اليوم الخميس.

وقال مسؤولون في الأرصاد إن الإعصار فايو، المحمل برياح تعادل المسجلة في أعاصير الدرجة الأولى، من المقرر أن يعبر الساحل محملاً برياح سرعتها بين 145 و155 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 170 كيلومتراً في الساعة.

وقال رئيس وزراء ولاية جوجارات فيجاي روباني للصحفيين إنه طلب مساعدة من الجيش والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة في حال تسبب الإعصار في دمار وفوضى على نطاق واسع.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من أن الإعصار قد يعرقل وصول الأمطار الموسمية نظراً لأن العاصفة تجذب سحب الأمطار من فوق البحر. وبدأت الأمطار الموسمية متأخرة بنحو أسبوع في ولاية كيرالا في جنوب البلاد في العام الحالي، وشهد معظم أنحاء البلاد موجة حارة صيفية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتضم جوجارات مصافي نفط كبيرة وموانئ بحرية تقع بالقرب من مسار العاصفة.