البحث عن 111 مهاجراً في «المتوسط»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يجري البحث عن زورقين يقلان بالإجمال 111 مهاجراً أفريقياً، منذ الثلاثاء بين المغرب وإسبانيا، كما أعلن رجال إنقاذ إسبان.

وقال ناطق باسم الجهاز الإسباني للإنقاذ البحري: «نواصل البحث عن زورقين يقل أحدهما 53 شخصاً والآخر 58 وجميعهم من جنوب الصحراء». وأوضح أن حالة التأهب التي أطلقتها منظمة كاميناندو فرونتيراس (الحدود السائرة) غير الحكومية «قد أعلنت فجر الثلاثاء». وتشارك في عمليات البحث طائرة عسكرية إسبانية وزورق بحث وطائرة مروحية ورجال إنقاذ إسبان وسفينة دورية للحرس المدني الإسباني وسفينة دورية في الجيش المغربي. وقال الناطق باسم رجال الإنقاذ، إن «الصعوبة هي الطقس السيئ» في هذا الجزء من البحر المتوسط الذي يسمى بحر ألبوران.