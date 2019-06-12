واشنطن: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء وخرقت الاتفاق النووي. وقال في تصريحات للصحافيين إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صحيحاً بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.

كما أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري أن أنشطة إيران طالت اليمن وسوريا ولبنان، وأن حملة الضغط الأمريكية تستهدف إخراجها منها، مشدداً أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران لتحقيق أهدافها.

وشنت إيران هجوماً حاداً على ألمانيا وأوروبا، عقب زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى طهران، أول من أمس، في تعبير عن فشل الدبلوماسية الإيرانية في ابتزاز ألمانيا وأوروبا عبر تهديداتها المتكررة بتخصيب اليورانيوم والانسحاب من الاتفاق النووي.

واشنطن: سنواصل الضغط لإخراج إيران من سوريا ولبنان واليمن