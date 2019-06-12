الكرملين: تركيا تتسلم منظومة «إس-400» في يوليو

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الكرملين، موعد إرسال روسيا منظومة صواريخ «إس 400» إلى تركيا، ليتواصل بذلك التوتر بين الولايات المتحدة وأنقرة. ونقلت «رويترز» عن يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، قوله للصحفيين، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة «إس-400» الصاروخية في يوليو المقبل، أي بعد أقل من شهر.

وقبل أيام، قال رئيس مجموعة «روستيك» الروسية، سيرغي تشيميزوف، إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة إس-400. وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب إصرار أنقرة على شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 غير المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

ويأتي التأكيد الروسي في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات «إف-35»، وهو الأمر الذي كانت الإدارة الأميركية تتوعد به منذ أشهر.

وخيرت الإدارة الأميركية أنقرة بين الصواريخ الروسية، أو الحصول على المقاتلات الأميركية من نوع «إف-35»، التي وقعت اتفاقاً لشراء 100 منها.