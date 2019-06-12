بيونغيانغ تطالب واشنطن بالتخلي عن «سياستها العدائية»

المصدر: سيؤول - وكالات

وجهت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية نداء للولايات المتحدة «بالتخلي عن سياستها العدائية» تجاه بيونغيانغ وإلا ربما أصبحت الاتفاقات المبرمة خلال اجتماع قمة عقده زعيما البلدين في سنغافورة قبل عام «حبراً على ورق».

والبيان الذي أذاعته وكالة الأنباء المركزية الكورية يشبه تحذيراً صدر الأسبوع الماضي ويعكس حالة الجمود السائدة منذ انهيار القمة الثانية التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون في هانوي في فبراير الماضي.

وانهارت قمة هانوي وسط مطالب الولايات المتحدة بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات عنها. وقالت وكالة الأنباء الكورية: «إن السياسة الأمريكية المتغطرسة والفردية لن تنجح أبداً مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تقدِّر السيادة».