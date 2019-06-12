الصين تطلب التحالف مع الهند لمواجهة ممارسات أمريكا

المصدر: دبي - البيان

طلبت الصين من الحكومة الهندية التحالف معها لمواجهة الممارسات الأمريكية التجارية العدوانية من طرف واحد ضد بقية دول العالم.

وقال نائب وزير الخارجية الصينية تشانغ هان هوي إن الخلافات التجارية بين الصين وأمريكا والخلافات الأمريكية الهندية التجارية يمكن أن تتحول إلى موضوع حيوي في المحادثات بين بلاده والهند، اللتين تمارس أمريكا ضدهما ممارسات تجارية عدوانية.

واعتبر أن كيفية الرد على الولايات المتحدة أمر مهم وحيوي. ويحتمل أن ترد نيودلهي بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع الهند في مرتبة الدولة الأولى بالرعاية.

وسوف يأتي الرد خلال قمة تنظمها شانغهاي للتعاون، التي تنطلق في بيشكيك عاصمة قيرغزيا في وقت لاحق الأسبوع الجاري.