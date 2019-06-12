باكستان: وديعة الإمارات خففت من الأزمة المالية

المصدر: إسلام آباد - وام

أعلن حمّاد أظهر، وزير الدولة للشؤون المالية بجمهورية باكستان، تفاصيل الميزانية السنوية للعام المالي 2019 - 2020 والتي بلغت 7022 مليار روبية.. مؤكداً أن وديعة الإمارات البالغة 3 مليارات دولار في البنك المركزي ساهمت في الحد من الأزمة المالية وتخفيف العبء على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

وأوضح الوزير الباكستاني أمام البرلمان الاتحادي أن الإيرادات الإجمالية في الميزانية قدرت بنحو 6717 مليار روبية.. مشيراً إلى أن إجمالي ديون باكستان بلغت 31 تريليون روبية، فيما بلغ العجز في الحساب الجاري 20 مليار دولار، والعجز التجاري نحو 32 مليار دولار، وشكل العجز المالي نسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 3.3 تريليونات روبية.

وأشار إلى أنه تقرر عدم زيادة مخصصات الدفاع البالغة 1.15 تريليون روبية وتخفيض نفقات الحكومة ورواتب الوزراء بنسبة 10%. وأكد وزير الدولة للشؤون المالية الباكستاني أهمية المساعدات المالية التي تلقتها حكومة بلاده بواقع ستة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، بينها ثلاثة مليارات لتسهيل شراء النفط بالدفع المؤجل، وثلاثة مليارات دولار من دولة الإمارات أودعت ببنك باكستان المركزي، وستة مليارات من صندوق النقد الدولي، حيث ساهمت جميعها في الحد من الأزمة المالية وتخفيف العبء على احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان.