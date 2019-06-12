غرق 7 أشخاص إثر انقلاب قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

المصدر: أثينا- د ب أ

غرق7 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من الأطفال، إثر انقلاب قارب يحمل على متنه مهاجرين من تركيا إلى اليونان، على بعد نحو 5. 2 ميل بحري (6. 4 كيلو مترات) من جزيرة ليسبوس الواقعة في بحر إيجه. وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إنها تمكنت من إنقاذ 57 شخصاً وانتشال سبع جثث من البحر.

وكان القارب أبحر من ايفاليك على الساحل التركي. وقد قام حتى الآن نحو 15 ألفاً و500 مهاجر بالرحلة الخطيرة من تركيا إلى الجزر اليونانية هذا العام، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويشار إلى أن الرحلة عادة ما تتسم بالخطورة - حيث غرق ما لا يقل عن 429 شخصاً منذ مطلع عام 2019 - ولكن هذا الطريق يعد من الطرق القليلة التي يمكن المهاجرين أن يسلكوها.