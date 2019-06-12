كاتدرائية نوتردام تحتفل بأول قدّاس بعد الحريق السبت

المصدر: باريس- أ ف ب

تحتفل كاتدرائية نوتردام في باريس بقدّاس غير مفتوح أمام العموم مساء السبت، بعد شهرين على الحريق الذي حلّ بها.

وقالت الأبرشية إنّ القدّاس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي، وحضور عدد محدود من الأشخاص، لأسباب أمنية واضحة«. وسيشارك فيه عشرون شخصا فقط، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.

وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية التي تمثّل رمزاً في قلب العاصمة الفرنسية، إثر تعرضها لحريق في ابريل. وسيكون قدّاس السبت الأول منذ وقوع الحريق،

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ»قناة تلفزيونية ستنقل«القدّاس بما»يتيح للمسيحيين المشاركة«. وقالت الأبرشية إنّ»المطران أوبوتي يريد أن يعلن للكاثوليك أنّ الكاتدرائية هي مكان عبادة«.