القوات الأفغانية تحرر 47 سجيناً من سجون طالبان

المصدر: كابول -وكالات

قال مسؤولون أمس: إن قوات الكوماندوز الأفغانية حررت 47 سجيناً من سجنين تابعين لحركة طالبان بإقليمي باجلات وقندوز

.وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية زبير عريف إنه خلال مهمة الإنقاذ التي جرت في منطقة باغلان- أي ماركازي في إقليم باغلان، تم تحرير 34 شخصاً، بينهم أفراد من القوات الأفغانية ومدنيون.

وفي السياق قال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرت رحيمي، إن ثمانية مسلحين على الأقل قتلوا أيضاً خلال نفس العملية. وتابع رحيمي، أن أربعة من الكوماندوز بالجيش الأفغاني وأربعة من أفراد الشرطة كانوا من بين الذين تم إنقاذهم. وتواصل طالبان شن هجمات رئيسية ضد قوات الأمن الأفغانية رغم دخولها في مفاوضات مع الولايات المتحدة.