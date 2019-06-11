فيديو يوثق لحظات قبل سقوط الطائرة في نيويورك

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت كاميرا هاتف ذكي اللحظات الأخيرة لطائرة مروحية في نيويورك قبيل تحطمها مساء أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن سيدة كان تسير مع كلبها في منطقة مانهاتن شاهدة الطائرة تطير في ظروف غير طبيعية، فصورت حركتها.

ويظهر المقطع الأول من الفيديو المروحية وهي تحلق بطريقة غير طبيعية تحت الأمطار الغزيرة، إذ بدت وكأنها تترنح، أما المقطع الثاني، فسجل هبوط حادا للطائرة إلى الأسفل بشكل لا يتناسب مع طبيعة الطائرة المروحية.

وذكرت الصحيفة، من جانبها، أن قائد الطائرة ربما كان يحاول في المقطع الأول منع طائرته من السقوط على الأرض.

وتحطمت الطائرة على سطح ناطحة سحاب في مانهاتن بمدينة نيويورك أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء ممطرة في نيويورك. ووقعت الطائرة فوق المبنى المؤلف من 50 طابقا.

وانتشرت عشرات من عربات الطوارئ في المنطقة المزدحمة على مسافة قصيرة من ساحة تايمز سكوير.

وقالت إدارة الحرائق بالمدينة على تويتر إن شخصا لقي حتفه. فيما ذكرت تقارير إعلامية أن من لقي حتفه هو قائد الطائرة.