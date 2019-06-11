أمريكا تتوعد إيران بحشد عسكري كثيف

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها العميق جراء رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم. وأكد المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل. وأعرب أمانو عن قلقه بشأن تزايد التوترات المتعلقة بالاتفاق النووي. وقال للصحافيين في وقت لاحق إن الاتفاق النووي يتعرض لتوتر، مشيراً إلى أن معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد.

إلى ذلك، توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بحشد عسكري كثيف لمواجهة التهديدات الإيرانية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن قائد القوات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، فرانك ماكنزي، قد يوصي بعودة الوجود الأمريكي العسكري المكثف إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إنه خلص إلى أن نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في شمال بحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية.