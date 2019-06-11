سقوط مروحية بعد ارتطامها بأحد مباني نيويورك

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

سقطت طائرة عمودية فوق أحد المباني بحي مانهاتن في مدينة نيويورك، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل. وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، من مكان الحادث، إنه من المرجح أن يكون الحادث قد أدى لإلحاق الضرر بأشخاص.

وذكرت قناة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، أن شخصاً على الأقل قد أصيب جراء الحادث. وأوضح كومو أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وأن نيراناً اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.

وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير. وساد طقس سيىء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار وسحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها.