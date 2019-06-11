لقاء على هامش قمة العشرين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ مقرر خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة أواخر الشهر الجاري، محذراً من أنه سيفرض رسوماً جديدة في حال لم ينعقد.

ورداً على سؤال لشبكة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية بشأن ما إذا كان عدم حضور شي إلى القمة المقررة في اليابان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة، قال ترامب: «نعم سيؤدي إلى ذلك»، إلّا أنّه استدرك بأنّ اللقاء تقرر وأعتقد أنه سيذهب. من جهته، أشار ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إلى عدم وجود معلومات لديه حالياً عن محادثات بين ترامب وشي.